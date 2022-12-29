«Живая кукла» стерла весь макияж и шокировала людей: вот какая она на самом деле

Анастасия Шпагина прославилась на весь мир своими перевоплощениями. Девушка, будучи профессиональным визажистом, примеряет на себя различные образы, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях.

Так, Анастасия может стать аниме-персонажем, популярной певицей или известной актрисой. Благодаря косметике она полностью меняет свою внешность и становится совершенно другим человеком, из-за чего ее даже прозвали живой куклой.

При этом не так давно звезда социальных сетей показала, как она выглядит на самом деле. Знаменитость опубликовала очередное видео с макияжем, на котором видно ее лицо без косметики. Неожиданная запись шокировала ее многочисленных поклонников. Одни признались, что не представляли внешность Анастасии, а другие отметили, что она привлекательна и без макияжа.