«Живая кукла» стерла весь макияж и шокировала людей: вот какая она на самом деле
Поклонники признавались, что не догадывались, как выглядит блогер.
Анастасия Шпагина прославилась на весь мир своими перевоплощениями. Девушка, будучи профессиональным визажистом, примеряет на себя различные образы, о чем регулярно рассказывает в социальных сетях.
Так, Анастасия может стать аниме-персонажем, популярной певицей или известной актрисой. Благодаря косметике она полностью меняет свою внешность и становится совершенно другим человеком, из-за чего ее даже прозвали живой куклой.
При этом не так давно звезда социальных сетей показала, как она выглядит на самом деле. Знаменитость опубликовала очередное видео с макияжем, на котором видно ее лицо без косметики. Неожиданная запись шокировала ее многочисленных поклонников. Одни признались, что не представляли внешность Анастасии, а другие отметили, что она привлекательна и без макияжа.
«Ты такая красивая и без косметики», «Не ожидала, что ты выглядишь так... Всегда видела только твои трансформации», — пишут удивленные фанаты.