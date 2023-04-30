Живая Барби устала от кукольного образа: под макияжем скрывалась настоящая красавица

Валерия Лукьянова стала известной более 10 лет назад. Эффектная блондинка, примерившая на себя образ куклы Барби, взорвала Сеть. Вскоре после того как фото модели стали вирусными, она появилась на больших экранах и страницах глянца.

Звезде часто приходилось сталкиваться с критикой и обвинениями в злоупотреблении пластикой. Мало кто верил, что своей кукольной внешностью Лукьянова обязана природе. Многие полагали, что Валерия сделала не только маммопластику, которую не отрицает, но и ринопластику. Также, по слухам, она изменила разрез глаз и форму губ.

Чтобы быть еще более похожей на Барби, модель наносила яркий макияж и часто одевалась в розовое. Но к своим 37 годам она устала от прославившего ее образа. Лукьянова продолжает активно вести социальные сети, но появляется перед подписчиками в неброской одежде и без косметики.

Такому повороту событий фолловеры только рады. Интернет-пользователи вынуждены признать, что под дерзким макияжем скрывалась настоящая красавица. Ровному цвету лица и гладкой коже модели можно только позавидовать.