Живая Барби умылась и сняла парик: ахнете, увидев, что скрывалось под гримом

Мария Урюпина больше известна как Мятная Лилу. Знаменитостью она стала после того, как начала выкладывать в соцсетях свои фотографии, где запечатлена в образе живой Барби.

При помощи яркого макияжа и пышных париков Урюпина добилась кукольного образа, который вызвал в Сети жаркие споры. Одним нравились эксперименты Марии с внешностью, другие твердили, что нет ничего лучше естественной красоты. При этом многим было интересно, что же Барби скрывает под толстым слоем грима.

Между тем блогер использовала «боевой раскрас» не только для фотосессий, но и в реальной жизни. Когда поклонники уже и не ожидали увидеть «фарфоровую куклу» без макияжа, та неожиданно умылась и сняла парик. Своим снимком без косметики и искусственных волос Мария поделилась с фанатами, чем наделала немало шума. Многие не ожидали, что Мятная Лилу окажется такой милашкой.