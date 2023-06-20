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Живая Барби из США считалась красавицей, пока не показалась без фильтров: разочарованию нет предела

20 июня 2023 10:15
Живая Барби из США считалась красавицей, пока не показалась без фильтров: разочарованию нет предела

Все тайное становится явным.

Дакота Роуз из тех, кто видит цель и не видит препятствий. С самого детства она мечтала стать похожей на куклу Барби. И в 2012 году буквально взорвала Сеть своими снимками.

При помощи макияжа американка легко добивалась желаемого образа. Точеное личико, пухлые губы, широко распахнутый взгляд — одним словом, красавица. У Роуз появилась масса поклонников по всему миру, которые с пристрастием следили за ее жизнью в социальных сетях.

Для многих Дакота стала примером для подражания, но все рухнуло в один миг. Живая Барби из США считалась идеалом до тех пор, пока не показалась без фильтров. Интернет-пользователи с разочарованием обнаружили, что, как и у всех, у Роуз есть носогубные складки, а формы ее лица, глаз и губ совсем не такие, как на многочисленных фотографиях.

Но блогер не побоялась растерять фанатов. Напротив, она продолжила показывать свою естественную красоту, постепенно отказываясь от облика Барби.

Живая Барби из США считалась красавицей, пока не показалась без фильтров: разочарованию нет предела
Фото: Global Look Press, соцсети
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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