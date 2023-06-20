Живая Барби из США считалась красавицей, пока не показалась без фильтров: разочарованию нет предела

Дакота Роуз из тех, кто видит цель и не видит препятствий. С самого детства она мечтала стать похожей на куклу Барби. И в 2012 году буквально взорвала Сеть своими снимками.

При помощи макияжа американка легко добивалась желаемого образа. Точеное личико, пухлые губы, широко распахнутый взгляд — одним словом, красавица. У Роуз появилась масса поклонников по всему миру, которые с пристрастием следили за ее жизнью в социальных сетях.

Для многих Дакота стала примером для подражания, но все рухнуло в один миг. Живая Барби из США считалась идеалом до тех пор, пока не показалась без фильтров. Интернет-пользователи с разочарованием обнаружили, что, как и у всех, у Роуз есть носогубные складки, а формы ее лица, глаз и губ совсем не такие, как на многочисленных фотографиях.

Но блогер не побоялась растерять фанатов. Напротив, она продолжила показывать свою естественную красоту, постепенно отказываясь от облика Барби.