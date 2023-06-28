«Живая Барби» из нулевых ни капли не изменилась: убедитесь сами (фото)

Валерия Лукьянова прославилась как «живая Барби». В нулевых ее обсуждала вся страна: одни над ней насмехались, другие восторгались нереальной внешностью девушки. Как сложилась жизнь Валерии после сумасшедшей популярности?

Лукьянова сразу же преподнесла себя как девушку не от мира сего. Она называла себя ведьмой и говорила, что питается светом и святым духом, поэтому такая стройная. Валерия отрицала всяческие вмешательства в свою внешность, чем сильно злила публику. Масла в огонь подлили ее заявления о том, что она против деторождения — якобы ради ребенка «Барби» не готова жертвовать фигурой.

Неземная внешность и эпатажное поведение сделали Лукьянову знаменитостью, хоть и с сомнительной репутацией. Однако ничто не длится вечно, и слава Валерии скоро утихла. Так девушка исчезла с радаров.

Сегодня 37-летняя Лукьянова иногда ведет соцсети и делится свежими фото. «Живая Барби» ничуть не изменилась за прошедшие годы. У нее такая же кукольная внешность, как и раньше: большие голубые глаза, платиновые волосы, бледная кожа и нереалистично узкая талия. Звезда нулевых окончательно утратила человеческий облик.