Живая Барби: ахнете, кого признали самой сексуальной женщиной в мире

Ее имя известно всем.

У слабой половины человечества появился новый идол, а у мужчин — объект фантазий. Эта актриса никогда и никого не оставляла равнодушным, поэтому теперь по праву получила завидный титул.

Мужской журнал Maxim Australia обнародовал ежегодный список самых сексуальных женщин из шоу-бизнеса и спорта под названием Hot 100. Возглавила его звезда ленты «Барби» — 33-летняя Марго Робби.

Нельзя исключать, что этому способствовала картина Греты Гервиг. Проект имел небывалый успех: он признан одним из самых кассовых фильмов всех времен.

На количество поклонников блондинка не жаловалась, а после премьеры нашумевшей фэнтезийной комедии ее популярность возросла до небес. Обладая кукольным личиком и идеальной фигурой, Робби невероятно правдоподобно смотрелась в роли живой Барби, поэтому то, что именно она признана секс-символом, кажется вполне закономерным.