Жительница СССР проспала 20 лет: не поверите, что она спросила после пробуждения

Надежда Лебедкина привлекла внимание врачей в 1954 году. Тогда она поругалась со своим мужем, а с утра он не смог ее разбудить. Мужчина забеспокоился о своей супруге, поэтому отвез ее в больницу, где недоуменные медики поставили диагноз «кататонический ступор».

В течение четырех лет Надежда была под наблюдением специалистов, но в 1958 году ее мать решила перевезти ее к себе домой. Там она вместе с мужем Надежды ухаживала за больной, но ее супруг скончался уже в 1959-м. Мать тратила все свои силы на помощь дочери, поэтому со временем в детсткий дом отправилась дочь Валя, ведь на ее воспитание совсем не оставалось сил.

Лебедкина не приходила в себя двадцать лет, но все изменила смерть матери. Как признавалась уже 25-летняя Валя, после похорон бабушки она пришла навестить мать и обнаружила ее в полном сознании. Надежда смотрела на нее изумленными глазами и, как оказалось, прекрасно поняла, что же произошло накануне.

«Мама умерла?» — только и спросила она спустя два десятилетия сна.

В итоге Надежде удалось прожить еще 20 лет. После пробуждения она стремительно старела и была вынуждена учиться заново практически всему. Ее история сразу же вошла в учебники медицины, а спустя годы специалисты обновили диагноз, указав, что это был «истерический патологический сон».