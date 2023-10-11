Жители Грязи в шоке: вот что сейчас творится в замке Пугачевой

Алла Пугачева после переезда в Израиль так и не избавилась от замка в деревне Грязь, где жила ранее с семьей. К этому уникальному объекту недвижимости приковано внимание публики: его дальнейшая судьба многих интересует.

Как пишет Тelegram-канал Shot, в шестиэтажном особняке, в котором раньше было тихо, как в гробу, начались ремонтные работы. Жители Грязи были в шоке, увидев, что на огороженную территорию въехала машина с рабочими, занимающимися электроинфраструктурой. Судя по всему, ремонтники решали какую-то срочную проблему.

Люди задались вопросом, неужели Примадонна надумала вернуться. Пока этим домыслам нет никаких подтверждений. Как сообщает источник, в звездном доме сейчас никто не живет: персонал заходит туда лишь для того, чтобы сделать уборку.

Ходили слухи, что певица намерена продать шикарное жилище. Желающих приобрести его пока не нашлось. Говорят, причина тому кроется в крайне высокой стоимости замка.