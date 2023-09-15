Жить в одном доме с ними невозможно: вот какие знаки Зодиака в списке

Их причуды могут вывести из себя даже самого терпеливого человека.

У каждого человека есть свои особенности - милые, забавные или раздражающие. Можно обладать каким угодно количеством достоинств, но есть недостатки, которые затмевают собой все хорошее. Астрологи рассказали, под какими знаками рождаются люди, невыносимые в быту - ужиться с ними под одной крышей и не возненавидеть всей душой очень сложно.

Овен

“Овен” и “хаос” - это почти синонимы. Где бы ни появился представитель огненной стихии, он всюду сеет беспорядок - не только в переносном, но и в самом прямом смысле. Небрежно брошенная куртка, грязные следы от обуви на полу, пролитый кофе и крошки - по всем этим приметам можно легко понять, что где-то поблизости ходит Овен.

Жизнь среди беспорядка ничуть не смущает Овна.

Он как будто не обращает внимания на разбросанные вещи, немытую посуду, пыль на всех поверхностях. Если вторая половинка знака попробует в воспитательных целях сыграть с ним в игру “кто первым не выдержит и наведет уборку” - тут и к гадалке не ходи, Овен одержит победу.

Дева

Если Овен повсюду устраивает беспорядок, то Дева, напротив, педантично наводит стерильную чистоту. Можно даже не удивляться, если представитель знака будет ходить по дому вслед за гостями и протирать антибактериальными салфетками все, к чему прикоснутся чужие руки. А еще - строго следить, чтобы никто не нарушил порядок в доме.

Домочадцам Девы приходится несладко.

Они по нескольку раз на день выслушивают замечания в духе “Кто опять оставил немытую кружку на столе?” (при том, что она стояла там всего несколько минут) или “Кто забыл протереть полочки от пыли?” (и ничего, что их протирали буквально вчера). Однако близким приходится мириться с особенностями Девы. А куда деваться?

Водолей

Представители воздушного знака терпеть не могут работу по дому. Любые бытовые задачи вызывают у них скуку и желание как можно скорее исчезнуть в неизвестном направлении, переложив ответственность на чужие плечи. Но, поскольку по ряду причин это невозможно, Водолею приходится как-то выкручиваться.

Чаще всего уроженцы знака берут на себя роль лидера, который раздает домочадцам указания, а сам ничего не делает.

Водолей притворяется, что у него слишком много других забот, но он не может совсем оставаться в стороне от бытовых вопросов. Поэтому раздает ценные указания, и неважно, что его об этом никто не просил.