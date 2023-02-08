Жить в одном доме с этими знаками Зодиака невозможно: вот кто в списке

Все, кто смотрел сериал “Друзья”, наверняка помнят серию, в которой Росс познакомился с очаровательной коллегой-блондинкой. Девушка с внешностью топ-модели привлекала его ровно до того момента, как он оказался у нее дома. Оказалось, что в квартире у красавицы царит полный беспорядок, такой, что яблоку буквально упасть негде. Сюжет комедийного сериала, конечно, утрирован, но все же нельзя отрицать существование людей, которые невыносимы в быту. Они постоянно мусорят, игнорируют просьбы других домочадцев соблюдать чистоту, и, кажется, ничуть от этого не страдают. Астрологи рассказали, под какими знаками зодиака чаще всего рождаются такие люди.

Овен

Представители огненного знака в быту - настоящее стихийное бедствие. Достаточно нескольких минут, чтобы Овен устроил в тщательно убранной квартире кавардак. Поиски нужных вещей превращают жилище в хаос, разбираться с которым придется, конечно же, другим домочадцам.

Посылать Овна в магазин за продуктами бесполезно.

Список уроженец знака все равно потеряет, а в супермаркете наберет в корзину первые попавшиеся продукты или то, что любит сам. Попытки перевоспитать Овна скорее уж приведут к ссорам и расставанию, чем к компромиссам. Меняться ради кого-то он не намерен.

Дева

В рейтинге невыносимых в быту знаков Дева занимает особое место. Не потому, что мусорит больше всех, а потому что, напротив, маниакально соблюдает чистоту и порядок. Стоит переставить какой-нибудь предмет на другое место, как уроженец знака примчится и вернет его куда положено.

Находиться в доме Девы все равно что оказаться в музее: туда не заходи, это не трожь, а в этом уголочке лучше и вовсе не дышать, чтобы не нарушить хрупкую ауру.

Нарушителю будет сделано как минимум строгое замечание, максимум - прочитана целая лекция. Поэтому чистюли Девы не менее невыносимы, чем грязнули.

Водолей

Заниматься домашними делами - что может быть скучнее? Именно так думает Водолей, у которого есть куча других дел, куда более интересных.

Но жить среди бардака представители воздушного знака тоже не могут, поэтому с удовольствием делегируют все хлопоты другим домочадцам.

А чтобы никто не упрекнул Водолея в том, что он не заботится о своем жилище, он будет тщательно следить за ходом работы и делать ценные, на его взгляд, замечание. Про свои собственные дела к тому моменту, он, конечно же, напрочь забудет, но к уборке все равно не присоединится.