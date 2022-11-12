Жить с такими невозможно: топ-3 самых неряшливых знака Зодиака

“Чистота - залог здоровья”, - назидательно говорил персонаж известного советского мультфильма. Вот только, как бы мы ни были с ним согласны, порой на смену уюту и комфорту в доме приходит бардак, а аккуратности во внешнем виде - неряшливость. Если такое происходит нечасто и только в экстренных ситуациях, например, квартира захламляется во время болезни, это еще можно понять и простить. Однако когда хаос становится нормой жизни, стоит призадуматься, все ли в порядке. По словам астрологов, чаще всего перманентный беспорядок в доме возникает у представителей определенных знаков зодиака. Знакомимся с главными грязнулями в гороскопе.

Овен

Представители огненного знака слишком заняты другими, куда более интересными для них делами, чем уборка в доме. Овны еще столько всего не успели и не попробовали в этой жизни, что тратить драгоценное время на протирание пыли или чистку ванны им кажется сущим безумием.

Неудивительно, что мало-помалу жилище уроженцев этого знака превращается в свинарник.

А поскольку Овны способны спонтанно куда-нибудь уехать и не появляться дома как минимум несколько дней, ситуация усугубляется еще больше. К счастью, иногда Овен все же делает уборку сам или приглашает для этого специалистов.

Близнецы

Близнецы в чем-то похожи на Овнов. Их социальная жизнь бурлит ключом, поэтому в свободное время вместо уборки они отправляются на свидание, встречу с друзьями или вечеринку.

Слова “стирка”, “глажка”, “пыль” вызывают на лице уроженцев знака страдальческую гримасу, слишком уж они не любят заниматься наведением порядка.

К тому же они привыкли, что все вещи лежат на своих местах - то есть там, куда они их положили, а после генеральной уборки придется снова запоминать, что и где находится. Близнецы берут в руки швабру и пылесос только в самых крайних случаях.

Рыбы

Непрактичные Рыбы порой не знают даже, как включается стиральная машина. Они настолько погружены в свои грезы, что порой забывают, что на самом деле живут не в своих воздушных замках, а на земле.

Где, на минуточку, есть и пыль, и грязь, и, о ужас, плесень. Вот только со всеми неприятными последствиями своей беспечности и лени Рыбки разбираются уже постфактум, когда беспорядок в их жилище приобретает неслыханный размах.

К счастью, на помощь представителям водного знака приходят их близкие и друзья, которые, в отличие от самих Рыбок, дружат и со шваброй, и с веником.