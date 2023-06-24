Жить с ними невозможно: мужчины с этими именами самые ленивые

Любая женщина мечтает об избраннике, который станет для нее и детей надежной опорой и защитой. При этом речь идет не только о финансовой поддержке, но и о помощи с домашними обязанностями: починить кран на кухне, присмотреть за ребенком, пока мама занята, подогреть ужин и т.д. К сожалению, не все мужчины готовы брать на себя работу по дому. Эксперты в сфере эзотерики назвали имена, которые носят самые отъявленные лентяи.

Аркадий

Первый опыт работы по дому люди получают еще в детстве, когда родители предлагают им в игровой форме собрать за собой разбросанных по полу кукол или детали от конструктора, помочь на кухне или со стиркой. В жизни Аркадия ничего подобного не было - мама и бабушка тщательно берегли его от любой домашней работы.

Нет ничего удивительного в том, что обладатель этого имени вынес такую модель распределения обязанностей во взрослую жизнь. Когда избранница просит помыть посуду или пропылесосить, Аркаша недоуменно смотрит на нее:

“Это ведь женская обязанность!”

Перевоспитать его практически невозможно - установки, заложенные в детстве, слишком сильны.

Григорий

Этот мужчина производит на дам впечатление идеального кандидата в мужья. Успешный, харизматичный, финансово обеспеченный - ну просто мечта, а не парень. Ухаживает Григорий тоже красиво, тем неприятнее будет открытие, которое избранница сделает, когда они начнут жить вместе: этот парень вряд ли станет подспорьем в быту.

Гриша постоянно занят, ну или делает такой вид.

“Прости, у меня завтра важное совещание, нужно подготовиться”, “Дедлайны горят, не жди меня в ужину”, “Буду поздно, не теряй”, - на голубом глазу сообщает обладатель имени своей партнерше, но на самом деле он не всегда пропадает на работе.

Иногда он нарочно возвращается за полночь, чтобы ничего не делать по дому.

Иван

Иван - мастер на все руки. Именно этот мужчина в совершенстве знаком со всеми тонкостями работы по дому, ему ничего не стоит повесить полочку в прихожей или переклеить старые обои на новые. Однако лень-матушка не позволяет Ивану выполнить порученное дело и после спокойно отдыхать. Вместо этого он будет юлить и обманывать партнершу.

У Ивана есть тысяча причин, по которым он не может приступить к решению бытовых проблем прямо сейчас. Обладатель этого имени будет тянуть время до тех пор, пока терпение у женщины не лопнет и она выполнит поручение сама. Вот тогда-то Ваня и возникнет с обиженным вопросом: