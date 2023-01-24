Жить с ними невозможно: астрологи назвали знаки Зодиака людей-грязнуль

Психологи говорят, что маниакальная страсть к чистоте - это ненормально. Они даже ввели термин “рипофобия”, или “боязнь грязи”, которой объясняют жгучее желание по несколько раз на день проводить в доме влажную уборку. Безусловно, патологическое стремление надраивать квартиру до блеска - это выход за грань, однако у этой медали есть и обратная сторона. Существуют люди, которые пальцем о палец не ударят, даже если в доме появятся барханы из мусора, в недрах которых, словно черепашки-ниндзя в канализации, способны зародиться мутанты. Астрологи выяснили, под какими знаками зодиака чаще всего появляются на свет такие грязнули.

Телец

Никто не спорит - представители земного знака те еще чистюли. Но при этом они же - злостные грязнули. Парадокс? Вовсе нет. Все дело в том, что чистоплотный Телец в большинстве случае слишком занят для того, чтобы наводить дома шик, блеск и красоту.

Все домашние обязанности он с удовольствием делегирует близким, домработнице или приходящим сотрудникам клининговой компании.

Но как только этот знак по каким-то причинам остается один на один с горами мусора и помощи ждать неоткуда, он скорее уж по уши зарастет грязью, чем возьмет в свои холеные руки швабру.

Рак

Обычно люди, рожденные под созвездием Рака, тщательно убираются в своем доме и не жалеют средств на создание уюта. При одном условии - если кто-то может оценить их старания. Как правило, речь идет о спутнике жизни, для которого представители водной стихии готовы день и ночь наводить в жилище лоск. Но когда по каким-то причинам отношения с этим человеком рушатся, Раки полностью теряют мотивацию. У них в буквальном смысле слова опускаются руки. В таком состоянии они забывают об уборке и уходе за квартирой.

Продолжаться такой черный период в жизни Рака может очень долго.

Водолей

“Мне что, делать больше нечего?” - хмыкнет Водолей, если предложить ему взять в руки веник, швабру или хотя бы метелочку для пыли. Действительно, занятий у представителей воздушного знака - пруд пруди. Каждый день у них расписан по минутам, а если даже не расписан, Водолей обязательно это сделает, чтобы в ответ на очередной вопрос о генеральной уборке сунуть под нос расписание и рявкнуть:

“Не видишь, мне некогда!”.

Единственное, что способно подвигнуть этот знак не генеральную уборку - собственное желания. Осталось лишь дождаться, когда оно появится.