Жить и правда здорово: американский дом Малышевой поразит любого (фото)
Вкус знаменитости одобрили не все.
Елена Малышева давно пополнила ряды тех знаменитостей, которые обзавелись недвижимостью за границей. Ведущая программы «Жить здорово!» приобрела дом в США и выложила за него 6,5 миллионов долларов.
Двухэтажный особняк расположен на берегу реки Гудзон, а площадь его участка, засаженного кустарниками и деревьями, составляет почти один гектар. Всего в доме 21 комната — места хватит всем.
Американское жилище Малышевой может поразить любого своей роскошью. Интерьер здесь скромным не назовешь — золотые оттенки лепнины и фресок, дорогая антикварная мебель, люстры из хрусталя, а пол из чистого мрамора.
Между тем в Сети нашлись и те, кто поднял звезду экрана на смех за ее пристрастие к шику.
«Дом кричит о богатстве. Порадуемся, что Елене Малышевой здорово жить!», " Женщина без комплексов", — пишут изумленные интернет-пользователи.