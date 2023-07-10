«Жирные, неповоротливые»: Водонаева парой фраз нажила врагов среди простых людей

Поклонники привыкли к тому, что Алена Водонаева за словом в карман не лезет. Но на этот раз острая на язык звезда перешла все границы. Журналистка выступила с резкой критикой в адрес своих соотечественников, и в рядах ее недоброжелателей заметно прибавилось.

В Сети активно обсуждают видео с пляжа Анапы. На морском побережье полно народу — яблоку негде упасть. Водонаева присоединилась к дискуссии, обратив внимание не только на многолюдность.

В личном Telegram-канале экс-участница «Дома-2» возмутилась тому, что подавляющее большинство россиян не следит за своим весом. Досталось всем — женщинам, мужчинам и даже детям. Первых знаменитость назвала «жирными, неповоротливыми», вторых осудила за «свисающие складки на спинах», а третьих окрестила «откормленными».

И вряд ли Водонаеву беспокоит, что всего парой фраз она нажила врагов среди простых людей. Светская львица не из тех, кто видит соринку в чужом глазу, а в своем бревна не замечает. Журналистка может стать примером для многих, поскольку находится в потрясающей физической форме.