Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

5 декабря 2025 09:54
Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

За кадром оставалось самое интересное.

Лоренс Фишберн всегда выглядел в «Матрице» как человек, который уже родился в кожаном пальто и солнцезащитных очках. Но за этим идеально спокойным Морфеусом скрывался актер, который приходил на площадку уже уставшим — потому что настоящая боль начиналась задолго до первого кадра.

Одна сплошная боль

На кинофестивале в Марракеше Фишберн честно признался: подготовка к роли была не просто тяжелой — она стала самым изматывающим опытом в его карьере. Актеры «Матрицы» оказались первыми американскими звездами, которых заставили работать по гонконгской системе тренировок Юэня У-Пина.

И У-Пин боялся одного: что у них ничего не получится. Поэтому тренировки были не просто интенсивными — они были построены как у профессиональных спортсменов.

Профессиональные спортсмены всегда испытывают боль. Не так, как когда ты сходил в спортзал и у тебя поболело денёк. Они испытывают боль в-с-е-г-д-а, — с ужасом вспоминает он.

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Вернется ли Морфеус?

После новости о том, что Дрю Годдард ( сценарист «Марсианина») возглавляет съемочную группу пятой «Матрицы», у фанатов появилась надежда на камбэк. Однако сам Фишберн в этом не уверен. На Comic Con 2025 он сказал прямо: все зависит от сценария. Если получится что-то действительно сильное — возможно.

Я не уверен, что в этом есть смысл.

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Зато в одном он уверен полностью: культурное влияние «Матрицы» колоссально. Без нее вообще не существовало бы хваленной MCU. Сами подумайте: визуальный язык боевиков, научной фантастики и супергеройских фильмов — все это выросло из идей Вачовски.

Влияние ("Матрицы") повсюду, просто сейчас это выглядит по-другому, — говорит актер.

Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть

Ирония в том, что если новая «Матрица» случится, актерам уже не придется вкладываться так сильно, как это делали предшественники. Есть спецэффекты, нейросети, дублеры в конце концов.

Теперь первые части выглядят еще более уникальными и неповторимыми. Зато Фишберн может не переживать: еще раз проходить весь этот ад не придется.

Фото: Legion-Media, кадры из фильма «Матрица» (1999 г.)
Валерия Белашкова
Валерия Белашкова
