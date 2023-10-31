Жили как бродяги: Рязанов и Миронов навсегда запомнили поездку в Италию

Во время съемок культовой комедии «Невероятные приключения итальянцев в России» создателям посчастливилось работать прямо за рубежом. Им даже не пришлось искать подходящую европейскую натуру в СССР. Но эта радость была преждевременной.

Принимающая сторона оказалась на редкость скупа, поэтому экономить решили именно на советских киношниках. Им выделили номера в самых дешевых местных отелях, к тому же еще пообещали заплатить минимальные суточные.

Более того, сказалось это и на работе. Итальянцы даже не собирались договариваться о профессиональных съемках в Риме, заявив, что Эльдару Рязанову придется выкручиваться самостоятельно. Режиссер буквально прятал камеру на улицах, чтобы не заполучить проблем с полицией.

Постановщик всерьез собирался вернуться на родину и разорвать отношения с итальянцами. Однако актеры умоляли его остаться, ведь другого шанса побывать в Европе у них могло и не представиться. В результате Рязанову, Андрею Миронову и Ольге Аросевой пришлось жить за рубежом в ужасных условиях как бродягам. Но на качестве фильма это не сказалось.