Жили долго и несчастливо: настоящий финал «Красотки» поражает жестокостью

Мелодрама «Красотка» Гарри Маршалла после выхода на экраны была признана одним из главных хитов эпохи и одним из самых прибыльных фильмов. Зрители мгновенно полюбили трогательную историю о финансисте Эдварде и девушке легкого поведения Вивиан, но мало кто знает, что изначально фильм планировался совершенно другим.

Дело в том, что сценарист Джонатан Лоутон, который создал первую версию истории, совсем не планировал слащавую мелодраму со счастливым концом. В его сценарии Вивиан страдала от наркотический зависимости и также влюблялась в Эдварда, а он — нет. И в финальных сценах финансист выпроваживал новую знакомую из дома, отдавал ей обещанную оплату в 3000 долларов, а после их пути уже никогда не пересекались.

Ситуация изменилась лишь тогда, когда компания Disney увидела сценарий. Там остались в восторге от задумки создателей картины, но переписали финал. Продюсеры не хотели разрушать американскую мечту в своем фильме, поэтому полностью избавились от цинизма и жестокости истории. В итоге их обновленная версия стала настоящим хитом и до сих пор не теряет актуальности.