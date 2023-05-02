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Жили долго и несчастливо: настоящий финал «Красотки» поражает жестокостью

2 мая 2023 18:10
Жили долго и несчастливо: настоящий финал «Красотки» поражает жестокостью

Создатели планировали разрушить американскую мечту своим фильмом.

Мелодрама «Красотка» Гарри Маршалла после выхода на экраны была признана одним из главных хитов эпохи и одним из самых прибыльных фильмов. Зрители мгновенно полюбили трогательную историю о финансисте Эдварде и девушке легкого поведения Вивиан, но мало кто знает, что изначально фильм планировался совершенно другим.

Дело в том, что сценарист Джонатан Лоутон, который создал первую версию истории, совсем не планировал слащавую мелодраму со счастливым концом. В его сценарии Вивиан страдала от наркотический зависимости и также влюблялась в Эдварда, а он — нет. И в финальных сценах финансист выпроваживал новую знакомую из дома, отдавал ей обещанную оплату в 3000 долларов, а после их пути уже никогда не пересекались.

Ситуация изменилась лишь тогда, когда компания Disney увидела сценарий. Там остались в восторге от задумки создателей картины, но переписали финал. Продюсеры не хотели разрушать американскую мечту в своем фильме, поэтому полностью избавились от цинизма и жестокости истории. В итоге их обновленная версия стала настоящим хитом и до сих пор не теряет актуальности.

Фото: Кадры из фильма «Красотка» (1990)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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