Жили богато неспроста: как таксисты в СССР обманывали пассажиров

Профессия таксиста в Советском Союзе считалась прибыльной и высокооплачиваемой. Средняя зарплата извозчиков составляла до 300 рублей в месяц. И далеко не все из этих денег были получены честным путем.

Так, среди водителей существовало несколько способов нелегального заработка. Например, нередко клиенты садились в машину, но таксист не выключал счетчик после предыдущей поездки. И в конце пути пассажир был вынужден заплатить и за себя, и за прошлых клиентов.

Также старались водители мухлевать не только с пассажирами, но и с сами счетчиками. Их отключали, с помощью оттяжки отсоединяли его от трансмиссии, поэтому он переставал крутиться.

Обманывали таксисты и пассажиров. Нехитрые уговоры позволяли увеличить стоимость поездки в два раза. И клиенты были готовы заплатить, так как им казалось, что это правильно.

В итоге эти ухищрения позволяли получать таксистам зарплату больше, чем инженер и представители других профессий.