Жила с одними кошками: как умирала яркая женщина-завхоз из «Ранеток»

Актриса трудилась всю жизнь, не жалея себя.

Веселая Елена Петровна из нашумевшего сериала переехала в Москву из Екатеринбурга. Ольга Прохватыло мечтала прославиться и заработать на свой угол в столице и не дожила до 45-летия считанные недели.

Столица встретила выпускницу театрального вуза благосклонно. Актриса трудилась сразу в трех театрах, снималась в рекламе (в частности, ее можно видеть в рекламе подсолнечного масла «Злато» и мобильного оператора МТС).

Ольгу заметили продюсеры, и от совсем маленьких эпизодов в сериалах она перешла к ролям второстепенных персонажей. После «Ранеток» и «Моей прекрасной няни» артистка смогла купить, пусть и в ипотеку, квартиру в столице. Тогда же она завела двух кошек — верных ее спутниц вплоть до самой смерти.

Несмотря на видные проекты, суперзвездой Прохватыло не стала: приходилось подрабатывать на корпоративах. Личная жизнь тоже не ладилась, хотя большие надежды она возлагала на грядущий 45-летний юбилей. Она умерла за месяц до него. В последнее время артистка жаловалась на боли в спине, причиной которых стал оторвавшийся тромб.