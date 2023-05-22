Жила с миллионером: с кем Гурцкой придется бороться за наследство мужа

Звезде, конечно, пока не до мыслей о материальном.

Диана Гурцкая оказалась в ситуации, которую даже врагу не пожелаешь. В самом рассвете сил умер муж певицы, которого она любила всем сердце. Артистка никак не ожидала, что в 44 года станет вдовой. В шоке также пребывает 16-летний сын супругов Константин.

Петр Кучеренко внимательно относился к здоровью и не жаловался на самочувствие. Но во время командировки ему стало плохо прямо на борту самолета. Увы, врачи не успели спасти жизнь 46-летнему мужчине.

Непонятно, оставил ли покойный завещание. Известно, что у Кучеренко было как минимум два объекта недвижимости. Так, семья владеет квартирой в Москве площадью 130 квадратных метров. Ее стоимость оценивается в 45 миллионов рублей.

Недавно было приобретено жилье в Хамовниках, оба объекта числятся в декларации политика. Помимо прочего мужчина хорошо зарабатывал, так что нет сомнений – безутешные родственники без куска хлеба не останутся. Претендовать на наследство смогут жена и ребенок Кучеренко. К слову, до встречи с Гурцкой он уже был женат, но детей от первого брака нет.