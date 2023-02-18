Жила с кошками взаперти 26 лет: преображение россиянки, от которого мурашки по коже

Детские годы Надежды Бушуевой проходили весьма обычно и не было ни одного намёка на то, что девочка станет настоящим Маугли. Однако в какой-то момент собственная мать перестала разрешать ей выходить из дома. Так девушка и провела взаперти 26 лет.

Выяснилось, что родительница пошла на такой отчаянный шаг, чтобы уберечь дочь. В подростков возрасте к девочке начал приставать сосед и единственной возможностью скрыться от него стала изоляция от окружающего мира. Однако она длилась слишком долго и вдали от общества Надежда совсем позабыла, что она человек.

Девушка почти не мылась, а ее единственными друзьями стали кошки у которых она даже пробовала корм.

Придя на популярную передачу «Пусть говорят» ее историей заинтересовались эксперты. Они помогли ей социализироваться и сменить образ. Теперь Бушуева похожа на женщину со здоровым румянцем на щеках и обычной короткой стрижкой. И даже ее взгляд стал гораздо мягче и спокойнее.