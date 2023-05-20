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Жил сразу с двумя женщинами: Баччан из фильма «Месть и закон» еще тот ловелас

20 мая 2023 19:30
Жил сразу с двумя женщинами: Баччан из фильма «Месть и закон» еще тот ловелас

Актер не был примерным семьянином.

Амитабх Баччан стал главным секс-символом индийского кино. О популярном актере грезили миллионы поклонниц, да и он сам всегда питал слабость к женской красоте.

Артист вот уже более сорока лет женат на актрисе Джае Бхадури, подарившей ему двоих детей. Со стороны супруги кажутся крепкой и счастливой парой, но в их прошлом есть место предательству. Было время, когда Баччан не хранил верность своей избраннице.

В конце 70-х ловелас начал отношения с актрисой Рекхой. Какое-то время он жил с двумя женщинами, поскольку не мог сделать окончательный выбор. Ходили слухи, что звезда фильма «Месть и закон» вот-вот бросит жену ради любовницы. Возможно, так бы и случилось, но все решил один случай.

Жил сразу с двумя женщинами: Баччан из фильма «Месть и закон» еще тот ловелас

В 1982 году актер получил травму, из-за чего несколько недель был в коме. Когда он пришел в себя, то порвал с Рекхой и принял решение остаться с законной супругой.

Фото: Кадр из фильма «Месть и закон», 1975, "Семейное счастье" (1979), "Затянувшаяся расплата" (1973)
Катерина Плотникова
Катерина Плотникова
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