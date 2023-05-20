Жил сразу с двумя женщинами: Баччан из фильма «Месть и закон» еще тот ловелас

Амитабх Баччан стал главным секс-символом индийского кино. О популярном актере грезили миллионы поклонниц, да и он сам всегда питал слабость к женской красоте.

Артист вот уже более сорока лет женат на актрисе Джае Бхадури, подарившей ему двоих детей. Со стороны супруги кажутся крепкой и счастливой парой, но в их прошлом есть место предательству. Было время, когда Баччан не хранил верность своей избраннице.

В конце 70-х ловелас начал отношения с актрисой Рекхой. Какое-то время он жил с двумя женщинами, поскольку не мог сделать окончательный выбор. Ходили слухи, что звезда фильма «Месть и закон» вот-вот бросит жену ради любовницы. Возможно, так бы и случилось, но все решил один случай.

В 1982 году актер получил травму, из-за чего несколько недель был в коме. Когда он пришел в себя, то порвал с Рекхой и принял решение остаться с законной супругой.