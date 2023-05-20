Жил с одной, любил другую: Бондаренко раскололся только спустя много лет

Станислав Бондаренко сегодня примерный семьянин. Вместе с женой Аурелией Алехиной он воспитывает двоих детей. А когда-то в личной жизни артиста кипели нешуточные страсти.

Знаменитости часто приписывали бурные романы с коллегами по цеху. Например, публика обсуждала романтическую связь Бондаренко с актрисой Татьяной Арнтгольц. Вместе звезды снимались в сериале «Талисман любви», именно тогда между ними и пробежала искра.

Долгое время звезда экрана предпочитал не комментировать слухи о своих чувствах к Татьяне. Актер раскололся лишь спустя много лет, признавшись, что жил с одной, а любил другую.

«Я влюбился в Таню. Но тогда у меня уже были отношения», — заметил артист в программе «Судьба человека».

Бондаренко уточнил, что его связь с эффектной блондинкой так и не зашла за рамки дружеской, поскольку он «не мог поступить некрасиво» со своей возлюбленной.