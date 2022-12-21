Жил на улице, спал в подъезде: что стало с сыном Белова из «Карнавальной ночи»

Популярность к Юрию Белову пришла уже через год после окончания ВГИКа благодаря роли в фильме «Карнавальная ночь». Вслед за этим последовали съемки в картинах «Королева бензоколонки» и «Весна на Заречной улице». Крест на его карьере поставило попадание в 1960-х в психиатрическую лечебницу — якобы мужчина пытался свести счеты с жизнью.

После выписки режиссеры не спешили сотрудничать с Беловым. Семью он обрел довольно поздно, уже после 40 лет. В браке с актрисой Светланой Швайко в 1976 году родился сын Святослав. Уже став взрослым, мужчина признавался, что родители практически не занимались его воспитанием. В 1991 году из жизни ушел Юрий, жена пережила его на 8 лет. Но еще до смерти матери Святослав пристрастился к запрещенным веществам. Из-за пагубной привычки у него неоднократно возникали проблемы с законом: первый раз его спас от тюрьмы режиссер Ролан Быков, но затем Белов-младший дважды побывал за решеткой.

Все наследство родителей он потерял: мужчина заявил, что мошенники обвели его вокруг пальца и лишили двух квартир и дачи. Тем не менее Святославу удалось устроить личную жизнь. Он женился, а вскоре стал отцом. Новый статус не помог ему остепениться: на этот раз мужчина начал злоупотреблять спиртными напитками.

Супруга выгнала Белова из квартиры, и ему пришлось жить на улице и спать в подъезде. В эфире программы «Пусть говорят» он молил ее о прощении, но женщина отказалась идти на мировую.