Жил на пенсию мамы: что стало с бригадиром Филей из «Девчат»

В комедии «Девчата» Станислав Хитров сыграл роль весельчака Фили, подбивающего главного героя на спор. Бригадир был настоящей душой компании, как и воплотивший его на экране актер. Фильм не был дебютом для Хитрова, ведь сниматься он начал еще во ВГИКе. Преподаватели прочили талантливому студенту блестящее будущее и называли его «гением сцены». Но все сложилось иначе.

Уже к 1970 годам ролей для Станислава становилось все меньше. От главных и второстепенных героев он перешел к эпизодическим персонажам. В «Экипаже» и вовсе играл в массовке. Причину своей невостребованности Хитров понимал: он не мог справиться с зависимостью от спиртного. Пагубную привычку он не бросил, даже когда жена родила сына. В итоге супруга подала на развод.

Оставшись без семьи и без средств, актер жил с матерью и тратил ее пенсию. В 1985 году Хитров неудачно упал и сломал ногу. В больнице он подхватил пневмонию. Ни пациенты, ни врачи не узнавали в мужчине бригадира Филю. От последствий воспаления актер скончался в 48 лет.