Жил без паспорта 20 лет: вас восхитит смекалка Фрунзика Мкртчяна

Фрунзик Мкртчян уже при жизни стал одним из самых известных актеров СССР. Миллионы поклонников по всей стране знали кумира в лицо, что, как оказалось, позволяло ему жить долгие годы без паспорта.

Как рассказал его младший брат Альберт, в молодости друзья подарили Фрунзику шуточный паспорт на имя Мгера, так как артиста в семье называли именно так. В течение нескольких лет знаменитость жил с двумя паспортами, однако однажды оба потерял. И вместо того, чтобы отправиться за новыми документами, он предпочел ничего не делать.

По словам Фрунзика, ему не нужен был очередной паспорт, так как все вокруг прекрасно знают, кто он такой. Не заставил артиста сделать документы и поход в Кремль для вручения премии. Уже стоя перед охраной, он уверенно спросил, приходят ли иностранные шпионы в Кремль без документов, после чего его сразу же пропустили.

Так Мкртчян жил в течение 20 лет. Прославленный артист скончался в 1993 году от переохлаждения на 64-м году жизни.