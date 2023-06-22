Жигунову слова не дали: кто на самом деле озвучил культового гардемарина

Дебют Сергея Жигунова в кино был грандиозным. После окончания театрального вуза ему сразу же досталась роль Александра Белова в картине «Гардемарины, вперед!».

Изначально этого героя должен был сыграть звезда «Покровских ворот» Олег Меньшиков. Но он отказался от роли буквально в последний момент, и режиссер Светлана Дружинина утвердила никому не известного Жигунова. Сергей блестяще справился с задачей, несмотря на отсутствие актерского опыта. Однако рабочий процесс омрачили непростые отношения Жигунова и Дружининой. Между ними назрел конфликт, и режиссер отстранила артиста от озвучивания роли. Она позвала Меньшикова, который хоть и не сыграл Белова, но все равно подарил ему свой голос.

Работа над продолжением «Виват, гардемарины!» накалила конфликт Жигунова и Дружининой до предела. И на этот раз режиссер снова не дала актеру слова, пригласив на озвучку малоизвестного Александра Домогарова. Он же появился в третьей части картины «Гардемарины — III», заменив Жигунова. Так вместо Белова появился красавец Павел Горин.