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Жигунов опроверг грязную ложь о Заворотнюк: сказанное им все меняет

19 октября 2023 11:30
Жигунов опроверг грязную ложь о Заворотнюк: сказанное им все меняет

Артист обелил репутацию бывшей возлюбленной.

Сергея Жигунова и Анастасию Заворотнюк называли одной из самых красивых пар шоу-бизнеса. Познакомились будущие возлюбленные на съемках сериала «Моя прекрасная няня»: экранный роман перетек и в реальную жизнь. Но отношения были недолгими, ведь спустя два года актеры окончательно разошлись.

Поклонники до сих пор гадают, что же послужило причиной разрыва. Многие подозревали Заворотнюк в измене. Якобы в свое время Жигунов покинул «Ледниковый период», узнав об интрижке возлюбленной с фигуристом Петром Чернышевым, а травма — это всего лишь оправдание.

Самого артиста слухи привели в ярость. Звезда картины «Гардемарины, вперед!» дал официальное опровержение популярной в Сети версии. Сергей Жигунов говорит, что уйти из проекта его вынудил винтовой перелом, полученный после неудачного падения. Актер пообещал судиться с клеветниками.

Фото: legion-media.ru, unsplash.com
Алла Новикова
Алла Новикова
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