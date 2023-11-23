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Жиган-лимон — мальчишка симпатичный: возмужавший сын повторил судьбу Круга

23 ноября 2023 06:00
Жиган-лимон — мальчишка симпатичный: возмужавший сын повторил судьбу Круга

Артист мог бы гордиться наследником.

Михаил Круг женился на красотке из Челябинска Ирине в 2001 году. В следующем году у пары родился сын Александр. Однако их счастье было недолгим. Когда мальчику исполнилось всего полгода, неизвестные проникли в дом Михаила Круга и открыли огонь из пистолетов. Круг получил два ранения, от которых он позже скончался в больнице.

После смерти известного отца, на сцену вышла его жена, которая тоже начала петь. Сейчас же сын Александр следует по стопам отца и занимается сольным творчеством.

Пользователи социальных сетей заметили, что Александр Круг очень похож на своего папу. У него знакомый тембр голоса и запоминающиеся черты лица, хотя парень отличается отсутствием круглых щек и шикарных усов. Некоторые уверены, что с годами сходство будет только усиливаться.

«Глаза не отца, а так похож: губы, нос, мимика», «Ничего от мамы, вылитый папа Миша», «С годами станет еще сильнее походить», — пишут пользователи Сети.

Жиган-лимон — мальчишка симпатичный: возмужавший сын повторил судьбу Круга
Фото: Igor Primak, Russian Look, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Карина Гончарова
Карина Гончарова
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