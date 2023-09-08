Жидкая бородка, стальные мышцы: неземной красоты сын Хворостовского испортил внешность

С годами он все меньше похож на отца.

Дмитрий Хворостовский был любим поклонниками по всему миру. Оперный певец оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и пятерых детей. Младший сын был очень похож на звездного папу, однако парень решил идти своим путем и теперь активно экспериментирует с внешностью.

20-летний Максим живет в Лондоне и профессионально занимается музыкой. Молодой человек пишет свои песни и подрабатывает диджеем. Хворостовский-младший не унаследовал отцовский баритон, зато молодой человек мастерски играет на гитаре.

За последнее время наследник звезды оперы заметно возмужал. Максим Хворостовский отпустил длинные волосы и отрастил бородку. Брутальный образ парня оценили далеко не все поклонники. Некоторые считают, что Максиму к лицу не рокерский стиль, а интеллигентность и элегантность его папы.