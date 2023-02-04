Жгучая красотка: единственная дочка Артемьевой пошла красотой вовсе не в мать

Людмила Артемьева не любит выставлять личную жизнь на показ, поэтому даже преданным фанатам бывает трудно узнать, как живет их кумир за пределами съемочной площадки. Но кое-что все же известно.

У заслуженной артистки есть взрослая дочь Екатерина от первого брака. Пара распалась из-за пристрастия мужа к алкоголю, и о совместном воспитании ребенка не могло идти и речи. Звезда «Сватов» в одиночку вырастила малышку и справилась с этим весьма успешно.

Девушка, хоть и не пошла по стопам матери, выбрала для себя не менее интересную профессию.

Она работает переводчиком и ведет не публичный образ жизни. Нежелание делиться с общественностью семейными подробностями — это, пожалуй, единственная заметная черта, котора связывает Екатерину со знаменитой актрисой. Даже свою внешность красавица получила не от мамы.

На одном из редких снимков девушки видны ее яркие рыжие волосы, мягкий овал лица и светлые голубые глаза, которые она унаследовала от отца.