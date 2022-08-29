Жгучая брюнетка: как выглядит любовница Гальцева, которую он прячет много лет

Юморист Юрий Гальцев вполне мог повторить судьбу своего коллеги Евгения Петросяна. С 1986 года он живет в браке с актрисой Ириной Рашкиной — пара познакомилась еще в студенчестве и вместе прошла через «голодные 90-е». Им даже приходилось работать дворниками, ведь до успеха комику было еще далеко. В 1992 году в их союзе родилась дочка Мария.

Но примерным семьянином Гальцева назвать нельзя. Еще в 2010 году он увлекся молодой актрисой Марией Насыровой. Девушка годится в ровесницы дочери Юрия. Юморист заметил жгучую брюнетку в театральной студии, когда она училась на его курсе. Студентку 30-летняя разница в возрасте не смутила, и она приняла ухаживания Гальцева. Они несколько лет скрывали роман, но в 2015 году Мария родила сына Глеба. Юморист признал мальчика и дал ему свою фамилию.

При этом отношения с любовницей комик не комментировал. Для Марии и сына он приобрел квартиру в элитной новостройке в Санкт-Петербурге. Часто видится с Насыровой юморист и на работе: женщина трудится актрисой в театре эстрады им. Райкина, где Юрий занимает пост худрука. В соцсетях театра регулярно появляются снимки и видео с участием Марии.

Однако и разводиться с Ириной Рашкиной Гальцев не намерен. Жена Юрия довольно равнодушно отнеслась к новостям о его семье на стороне, подчеркнув, что за долгую совместную жизнь они уже стали родственниками и разъезжаться не собираются.