Жестоко: новогодняя традиция Анфисы Чеховой шокирует простых россиян

Празднование Нового года сопряжено с многочисленными традициями. Одни люди загадывают желания в последние минуты уходящего года, а другие, например, встречают его преимущественно на курортах. Как оказалось, и телеведущая Анфиса Чехова может похвастаться собственным ритуалом.

По словам самой знаменитости, каждые 12 месяцев она пересматривает списки своих близких друзей. В главную ночь года она удаляет номера тех, с кем общалась меньше всего, стирает их сообщения. При этом отказывается от общения она и с теми, с кем просто редко виделась в течение последнего года и была недостаточно близка.

«Я с превеликим удовольствием стираю из своей жизни лишних людей. И вступаю в новый год только с теми, кто греет мою душу», — призналась однажды Чехова.

При этом телеведущая не раскрыла, почему выработала такую традицию и с чем связан такой ритуал.