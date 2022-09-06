«Жестоко, но истина»: что на самом деле говорят за кулисами о Гузеевой после провала «Голоса 60+»

Случилось то, чего Лариса Гузеева боялась больше всего. Телеведущая, заменившая Дмитрия Нагиева в шоу «Голос 60+», потерпела крах.

Ранее звезда призналась, что она всерьез опасается того, что не справится с поставленной задачей и разочарует и зрителей, и руководство любимого проекта. Страхи оказались обоснованны. Актер Станислав Садальский в пух и прах разнес работу Гузеевой в новом сезоне вокального состязания, озвучив то, что о ней говорят за кулисами.

В своем Telegram-канале шоумен оставил пост, в котором подметил следующее: «Оглушительный провал. Это жестоко, но истина». Садальский подчеркнул, что Гузеева не может составить конкуренцию Нагиеву, ведь его «чувство такта и актерское достоинство» не имеют равных. По мнению артиста, звезда сериала «Физрук», в отличие от Ларисы Андреевны, никогда не надоест зрителю.

Чтобы спасти ситуацию, Садальский предложил объединить «Голос» с шоу «Давай поженимся!», которое прежде и вела Гузеева. Также досталось от актера и членам жюри. Артист заявил, что среди судей должны быть «новые лица», например, певец SHAMAN.