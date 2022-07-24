Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР

Позже постановщик жалел о своей вспыльчивости.

Хотя для российских зрителей Эльдар Рязанов режиссер культовый, этот статус ему пришлось зарабатывать большим трудом. И было немало тех, кто пытался его оспорить. Одним из таких людей был Марк Донской — сценарист и народный артист СССР.

Именно он дал нелестную характеристику фильму «Старики-разбойники»: на собрании худсовета, Донской воспользовался отсутствием Рязанова и заявил, что тот сам пожалел о снятом кино.

Ложь 71-летнего коллеги вывела Эльдара Александровича из себя. Он отправился прямиком домой к Марку Семеновичу и потребовал от того публичных извинений. Режиссер заставил артиста написать письмо на имя министра, при котором проходило собрание.

Донской согласился принести извинения в письменном виде, но попытался возразить, когда Рязанов начал диктовать текст:

«Рязанов мне ничего не говорил. Просто я старый болтун и враль. Поскольку я старый маразматик…».

Успокоившись, Эльдар Александрович дал коллеге выразить в тексте сожаление корректными выражениями и передал письмо секретарю министра. Так, вспоминал Рязанов в мемуарах «Неподведенные итоги», он поставил в этой истории точку.

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