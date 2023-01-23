Жестокий намек: почему Сулейман пригласил Хюррем на последний ужин с Ибрагимом

Отношения между Сулейманом и Ибрагимом были одной из главных и самых интересных сюжетных линий «Великолепного века». Но даже почитатели справедливого султана были шокированы его жестоким решением. Казнь друга еще больше раскрыла характер падишаха, а вот ужин накануне озадачил многих зрителей.

На ифтар кроме Паргали была приглашена и Хюррем, которая долгое время пыталась уничтожить пашу. Эпизод оказался очень необычным, а трапеза превратилась в настоящее испытание. Но произошедшее позже можно смело назвать одной из ярких сцен сериала. Ночью Ибрагим был убит по приказу падишаха.

Зрители поняли, что Сулейман устроил другу прощальный ужин. Но вот для хасеки это оказалось посланием. Кроме желания провести вечер с двумя близкими людьми султан хотел показать жене, что даже сильные чувства не остановят его от принятия справедливого решения. Хюррем распознала это и в будущем стала гораздо осторожнее в своих поступках.