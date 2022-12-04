Жестокие и бездушные: астрологи назвали 3 самых равнодушных знака Зодиака

В тяжелые времена мы обращаемся за поддержкой и сочувствием к близким людям. В такие моменты все, в чем нуждается человек - это забота, ласка и особенное внимание к его проблемам и чувствам. Однако бывают случаи, когда родственники или друзья не могут оказать столь необходимую и желанную помощь - вместо того чтобы выслушать и поддержать, они пожимают плечами и произносят несколько дежурных фразочек из разряда “Все будет хорошо”. Астрологи убеждены, что способность к эмпатии напрямую связана с датой рождения человека - некоторые знаки на нее совершенно не способны.

Телец

Представители земного знака относятся к разряду тех, кто вряд ли проявит сочувствие даже близкому человеку.

Чувства и их проявление - вообще не конек Тельца, который скорее уж ориентируется на логику и здравый смысл.

Вместо того чтобы пожалеть своего друга или родственника, окружить заботой и понимание, уроженец этого знака протянет пачку бумажных платочков, дружески похлопает по плечу и со словами “Ничего страшного, не конец света” исчезнет за горизонтом. Куда большее значение для Тельца имеют свои собственные проблемы - разбираться с чужими ему попросту некогда, да и нет ни малейшего желания этим заниматься.

Стрелец

Люди, появившиеся на свет под созвездием Стрельца, производят на окружающих впечатление отзывчивых, дружелюбных, способных на эмпатию и поддержку личностей.

Уроженцы огненного знака действительно окружают себя толпой друзей и приятелей, но вовсе не потому, что готовы дарить всем свою заботу и участие.

Как только с человеком становится не так легко и весело как раньше, как только он обратится к Стрельцу за помощью, тот постарается как можно скорее исчезнуть. Даже если вам повезет и вы заставите представителя знака вас выслушать, он, скорее всего, на протяжении всего монолога будет думать о своих делах.

Водолей

По словам астрологов, чувства и эмоции, по крайней мере, чужие, не имеют для Водолеев совершенно никакого значения. Уроженцы воздушного знака - настоящие эгоисты, которые дружат и вступают в романтические отношения исключительно для того, чтобы иметь под рукой удобного и верного человека. Пока Водолею выгодно находиться в этих отношениях, он будет имитировать сочувствие и поддержку, но как только друг или возлюбленный начнет им надоедать, от былого тепла не останется и следа.