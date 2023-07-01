Жесткий, но честный афоризм Фрейда о любви поможет понять, того ли человека вы выбрали

Зигмунд Фрейд всю жизнь посвятил психологии. Он встречался с пациентами, писал научные труды и полностью изменил представление об этой науке. Помимо фундаментальных трудов, он был автором и ярких афоризмов, которые помогают разобраться в межличностных отношениях.

Так, Фрейд был уверен, что далеко не провидение и не случай определяют, кто становится для человека второй половинкой. По мнению психоаналитика, человек подсознательно ищет того, кто схож с ним по характеру и внутренним ощущениям и настроениям.

«Если я люблю другого человека, то он должен это заслужить. И он заслуживает любви, если в существенном так сходен со мной, что я могу в нем любить самого себя», — заявлял Фрейд.

Из-за этого психоаналитик не верил, что возможны счастливые и долгие отношения людей с противоположными характерами или представителей разных социальных классов и статусов. По его мнению, такие союзы обречены на расставание.