Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Спасти бессмертного» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Жесть уровня "Бригады"»: свежий русский сериал про «эти чертовы 90-е» уже сравнивают с «Братом 2» — а ведь притворялся мылодрамой

«Жесть уровня "Бригады"»: свежий русский сериал про «эти чертовы 90-е» уже сравнивают с «Братом 2» — а ведь притворялся мылодрамой

25 января 2026 17:09
«Жесть уровня "Бригады"»: свежий русский сериал про «эти чертовы 90-е» уже сравнивают с «Братом 2» — а ведь притворялся мылодрамой

По первому сезону вообще не верилось, что все туда свернет.

«Лимитчицы» начинались почти безобидно. Медленная мелодрама про 70-е, фабрику, общежитие и любовь, в которой максимум бед – ссоры и разбитые надежды. А во втором сезоне, внезапно, случился хард-ребут.

Те же героини (но им уже под 50), но вместо любовных многоугольников — долги, рэкет и бандитские разборки. А все потому, что прошло двадцать лет, и сюжет перескакивает в конец 90-х.

Директор фабрики Маша борется с банкротством, её сын связался с криминалом, а муж, устроившись к бандиту, попадает в СИЗО. В жизни Зои теперь – управление магазином и проблемы с рэкетом, ну а Нина торгует на рынке и пытается наскрести денег не на жизнь даже – на выживание.

Восемь серий пролетают нервно и зло: всё время кажется, что сейчас станет ещё хуже. И становится. От былой мылодрамы не осталось ничего.

«Жесть уровня "Бригады"»: свежий русский сериал про «эти чертовы 90-е» уже сравнивают с «Братом 2» — а ведь притворялся мылодрамой

«Лимитчицы» внезапно превращаются в жёсткую хронику выживания, где мужчины ломаются, дети лезут в криминал, а женщины тянут на себе всё – бизнес, семьи и чужие ошибки.

Зрители, пережившие то время, реагируют по-разному.

Одни хвалят: «Очень понравился... честно показали это время, его атмосферу».

Другие ужасаются: «Жесть уровня “Бригады” и “Брата 2”. Мне совершенно не хочется проживать ещё раз эти чёртовы 90-е».

Удивительно, правда? Люди, одинаково тяжело пережившие «те чертовые 90-е» реагируют на сериал абсолютно по-разному. Значит, он как минимум достоин внимания.

Фото: Кадр из сериала «Бригада», «Лимитчицы»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Фома из «Невского», Вера из «Первого отдела», культовая дорама – что между ними общего? Узнаете в детективе НТВ с рейтингом 8+ Читать дальше 20 февраля 2026
Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Сергей Жарков, сканди-нуар и рейтинг 7.7: в едва известном детективе НТВ актер сыграл «постаревшего Шибанова» Читать дальше 20 февраля 2026
Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Режиссер «Первого отдела» снял один из лучших российских военных фильмов в истории: над ним рыдают даже иностранцы Читать дальше 20 февраля 2026
Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Интим на уровне «Игры престолов»: после этого детектива «для взрослых» с Жарковым «Первый отдел» покажется детской сказочкой Читать дальше 19 февраля 2026
«Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» «Уже невыносимо»: «Первый отдел 5» россияне смотрят на перемотке – детектив НТВ повторил главную ошибку «Невского» Читать дальше 18 февраля 2026
Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Включил этот Sci Fi фоном и не понял, почему его считают шедевром: пересмотрел «с лупой» – уже неделю прихожу в себя Читать дальше 17 февраля 2026
Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Свежий мульт Sony до премьеры прозвали жалкой пародией на «Зверополис»: не верится, но он в итоге уделал «неповторимый оригинал» Читать дальше 17 февраля 2026
Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Убийства с помощью… яиц: всеми забытый Sci-Fi 27-летней давности подарил зрителям 1 идеальный сезон и исчез навсегда Читать дальше 17 февраля 2026
Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Уникальный военный фильм с Колесниковым из «Первого отдела» досматривал сквозь слезы: ума не приложу, как россияне его пропустили Читать дальше 17 февраля 2026
Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Белые бульдоги, страшные подруги: посмотрел 3 русских детектива с самыми странными названиями – ничего не ждал, но каждый зашёл на 7+ Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше