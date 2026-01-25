«Жесть уровня "Бригады"»: свежий русский сериал про «эти чертовы 90-е» уже сравнивают с «Братом 2» — а ведь притворялся мылодрамой

По первому сезону вообще не верилось, что все туда свернет.

«Лимитчицы» начинались почти безобидно. Медленная мелодрама про 70-е, фабрику, общежитие и любовь, в которой максимум бед – ссоры и разбитые надежды. А во втором сезоне, внезапно, случился хард-ребут.

Те же героини (но им уже под 50), но вместо любовных многоугольников — долги, рэкет и бандитские разборки. А все потому, что прошло двадцать лет, и сюжет перескакивает в конец 90-х.

Директор фабрики Маша борется с банкротством, её сын связался с криминалом, а муж, устроившись к бандиту, попадает в СИЗО. В жизни Зои теперь – управление магазином и проблемы с рэкетом, ну а Нина торгует на рынке и пытается наскрести денег не на жизнь даже – на выживание.

Восемь серий пролетают нервно и зло: всё время кажется, что сейчас станет ещё хуже. И становится. От былой мылодрамы не осталось ничего.

«Лимитчицы» внезапно превращаются в жёсткую хронику выживания, где мужчины ломаются, дети лезут в криминал, а женщины тянут на себе всё – бизнес, семьи и чужие ошибки.

Зрители, пережившие то время, реагируют по-разному.

Одни хвалят: «Очень понравился... честно показали это время, его атмосферу».

Другие ужасаются: «Жесть уровня “Бригады” и “Брата 2”. Мне совершенно не хочется проживать ещё раз эти чёртовы 90-е».

Удивительно, правда? Люди, одинаково тяжело пережившие «те чертовые 90-е» реагируют на сериал абсолютно по-разному. Значит, он как минимум достоин внимания.