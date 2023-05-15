Жертвы любовных треугольников: мужчины с этими именами чаще всего попадают в них

Когда мы слышим словосочетание “любовный треугольник”, мысленно представляем себе ситуации из голливудских драматических фильмов, сложные обстоятельства, которые приводят к такому результату. Причины, по которым в романтических отношениях между двумя людьми оказывается “третий нелишний”, могут быть самыми разными. По мнению астрологов, наиболее часто в любовные треугольники попадают мужчины, которые носят определенные имена. Рассказываем, обладатели каких имен постоянно выбирают между двумя женщинами - и нередко этот процесс затягивается на месяцы или годы.

Альберт

Мужчина, нареченный именем Альберт, избалован дамским вниманием. Он довольно долго ищет себе пару, тянет с браком, потому что считает, что еще не нагулялся. Но даже когда обладатель имени встретит женщину, с которой у него сложатся серьезные отношения, все равно будет посматривать по сторонам.

Неудивительно, что однажды Альберт окажется в любовном треугольнике.

Ему сложно довольствоваться одной-единственной избранницей, потому у него рано или поздно появляется любовница. Между двух огней этот парень способен находиться очень долго - до тех пор, пока его будет все устраивать.

Леонид

Свободолюбивый Леонид женится не очень охотно. Умом он понимает, что создание семьи - необходимый шаг, однако расставаться с холостяцкой независимостью ему не хочется. Рутина и быт, которые когда-нибудь неизбежно появятся в совместной жизни, тяготят его и раздражают.

Насытившись по горло семейной жизнью, Леонид отправляется на поиски отдушины.

Отношения с любовницей для него - как глоток свежего воздуха. Вот только порой его пассия портит всю малину, когда начинает настаивать на том, что хочет официальных отношений и каких-нибудь гарантий. В этом случае любовный треугольник приносит Лёне одну головную боль.

Тимофей

Когда отношения выходят на новый, серьезный уровень, мягкотелый и сомневающийся в себе Тимофей начинает испытывать страх. Ему кажется, что он не справится с ролью добытчика и защитника.

Разумеется, обладатель имени будет стараться изо всех сил, но это отнимет у него много ресурсов.

Любовница для Тимофея - способ на время расслабиться и позабыть, что от него чего-то ждут: высокой зарплаты, построенного дома, посаженного дерева и прочих обязательств… Рядом со своей секретной пассией этот парень чувствует себя самим собой, а не брутальным мачо, которым его хотят видеть дома.