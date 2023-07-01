Жертвой Смоктуновского стал известный актер: лучше бы никогда не связывался

Иннокентий Смоктуновский был выдающимся актером, с которым мало кто мог тягаться. Однажды он невольно стал виновником одной разрушенной карьеры.

Коронной ролью Смоктуновского в Большом драматическом театре был князь Мышкин в постановке «Идиот» по роману Достоевского. Актер идеально попал в образ героя, и зрители буквально сроднили его с персонажем. Однако после долгих лет службы в театре Иннокентий Михайлович уволился, и его место в спектакле занял Игорь Озеров.

Талантливый актер играл на пределе своих возможностей, но до гениального предшественника он явно недотягивал. Зрители не оценили Мышкина в исполнении Озерова и разнесли постановку в пух и прах. Публика требовала Смоктуновского.

Игоря Вячеславовича это сильно травмировало, для него было бы лучше никогда не связываться с именитым коллегой. Озеров начал пить, уволился из театра, и вскоре его карьера угасла. Его жизнь унес несчастный случай. Актер посетил вечер в честь Блока и споткнулся, поднимаясь по лестнице. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Ему было 54 года.