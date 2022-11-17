Жертвой папарацци стала не только принцесса Диана: список ужаснет

Четверть века назад произошла ужасная автокатастрофа, в которой погиба принцесса Диана. По одной из версий водитель леди Спенсер сильно гнал на дороге, так как пытался скрыться от преследования папарацци. Кстати, именно репортеры оказались на месте происшествия первыми и тут же начали делать снимки последствий аварии.

Но жертвой папарацци стала не только принцесса. К счастью, с остальными звездами до трагического исхода дело не дошло, однако репортеры сильно испортили им жизнь. Например, на празднике в честь дня рождения дочери Риз Уизерспун в 2005 году фотограф решил сделать несколько кадров с актрисой. Мужчина бесцеремонно начал расталкивать собравшихся вокруг людей. Травмы получили шесть человек, среди которых были и дети.

А в попытках сделать снимок Николь Кидман папарацци просто врезался в актрису. Он был на велосипеде, поэтому от удара звезда упала и повредила лодыжку. Дэвид Бекхэм однажды пытался уйти от преследования репортеров на мотоцикле и не вписался в поворот. Футболист отделался растяжением мышц и ушибами. А в автомобиль Селены Гомес въехала машина преследовавшего ее репортера. При этом вместо того, чтобы убедиться, что с артисткой все в порядке, мужчина начал делать фото с места ДТП, пишет «Экспресс газета ».