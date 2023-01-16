Жертвовал собой ради семьи: почему Вячеслава Баранова отправили умирать в хоспис

Даже в конце жизни он думал лишь о близких.

Вячеслав Баранов сыграл не только множество ролей в отечественных фильмах, но и подарил голос нескольким десяткам иностранных героев. Несмотря на насыщенный карьерный путь мужчины, его личная жизнь вызывает гораздо больше восхищения.

Невероятное желание заботиться о близких стало заметно еще в первом браке актера. Он делал все возможное, что бы его жена Евгения и маленький сын ни в чем не нуждались. В это время молодой человек соглашался на любую работу, даже на низкооплачиваемую озвучку западных фильмов. Но из-за часто возникающих бытовых ссор супруги развелись.

Во втором браке Баранов остался таким же заботливым и любвеобильным мужчиной. Он воспитал больного сына своей новой избранницы как своего и никогда не пренебрегал им.

Однако последние дни жизни актер провел в хосписе. Обострившаяся боль в пояснице оказалась раком почки. Вячеслав не захотел доставлять неудобство своим близким. Даже осознавая свое страшное положение, он в первую очередь думал о семье.