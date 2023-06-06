Жертва злого рока: участи Фили из «Девчат» не позавидуешь

Актер Станислав Хитров подавал огромные надежды. Во ВГИКе он слыл одним из лучших студентов, что обеспечило ему успешный карьерный старт. В начале 60-х Хитров сыграл бригадира Филю в культовых «Девчатах» и обрел огромную популярность. Однако его дальнейшая судьба сложилась трагично.

После «Девчат» Станислав получал массу предложений от режиссеров. Так он появился в картинах «После свадьбы», «Каин VIII» и в других. Однако востребованность имела свои печальные последствия. Хитров пристрастился к спиртному, ведь его постоянно приглашали на застолья. Отказать артист не мог.

Звезда «Девчат» становился алкоголиком. Его перестали приглашать в кино, что усугубляло состояние Хитрова, и он уходил в запои. В середине 80-х Станислав появился на экранах в последний раз — он сыграл прислугу в «Мертвых душах». Актеру не было и 50, но он выглядел как высохший старик: глубокие морщины, худосочное лицо, мешки под глазами.

Злой рок следовал за актером по пятам. Так, в 48 лет Хитров упал и сломал шейку бедра. В больнице не было мест, поэтому актера уложили в коридоре. На сквозняке Станислав заболел пневмонией и уже не смог выкарабкаться. Так закончил свою жизнь Филя из «Девчат».