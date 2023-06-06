Жертва злого рока: участи Фили из «Девчат» не позавидуешь
Впечатляющий старт не гарантировал долгого успеха.
Актер Станислав Хитров подавал огромные надежды. Во ВГИКе он слыл одним из лучших студентов, что обеспечило ему успешный карьерный старт. В начале 60-х Хитров сыграл бригадира Филю в культовых «Девчатах» и обрел огромную популярность. Однако его дальнейшая судьба сложилась трагично.
После «Девчат» Станислав получал массу предложений от режиссеров. Так он появился в картинах «После свадьбы», «Каин VIII» и в других. Однако востребованность имела свои печальные последствия. Хитров пристрастился к спиртному, ведь его постоянно приглашали на застолья. Отказать артист не мог.
Звезда «Девчат» становился алкоголиком. Его перестали приглашать в кино, что усугубляло состояние Хитрова, и он уходил в запои. В середине 80-х Станислав появился на экранах в последний раз — он сыграл прислугу в «Мертвых душах». Актеру не было и 50, но он выглядел как высохший старик: глубокие морщины, худосочное лицо, мешки под глазами.
Злой рок следовал за актером по пятам. Так, в 48 лет Хитров упал и сломал шейку бедра. В больнице не было мест, поэтому актера уложили в коридоре. На сквозняке Станислав заболел пневмонией и уже не смог выкарабкаться. Так закончил свою жизнь Филя из «Девчат».