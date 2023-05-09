Жертва супруги: что годами скрывал Кузнечик из кинохита «В бой идут одни "старики"»

Бессмертная военная драма «В бой идут одни „старики“» прославила каждого из актеров ленты на всю страну. Зрителям полюбился и обаятельный Кузнечик, сыгранный Сергеем Ивановым. Мало кто знает, что его личная жизнь сложилась драматично.

Впервые Иванов женился в 19 лет. Избранницей актера стала девушка из его же школы. Правда, этот брак продлился всего три месяца. Следующей пассией Иванова стала балерина Валентина Недоступ, покорившая артиста своей грациозностью. Сергей Петрович хотел детей, но супруга берегла фигуру. Однако это было только начало. Валентина все чаще пропадала на гастролях за границей, а Иванов коротал свои дни в одиночестве. Он начал выпивать, и это становилось причиной скандалов и крупных ссор. Иногда коллеги актера замечали на его лице следы от ушибов и ссадины. Иванов говорил, что подрался с хулиганами или что упал с лестницы. Но на самом деле эти ушибы наносила его жена, которая не терпела своего мужа пьяным. Однажды артист не выдержал и ушел из семьи.

Спустя годы Иванов все-таки встретил свою любовь. Ей стала студентка Лариса, в которой актер души не чаял. Она была образцовой женой и родила от него дочь Машу. Уже после смерти артиста Лариса и Мария стали героинями документального фильма «Актер Сергей Иванов — настоящая жизнь Кузнечика».