Жертва спорта и пластики: какой стала дочь Ракел из «Секрета Тропиканки» (фото)

В начале 90-х на всю Россию прогремел сериал «Секрет Тропиканки». Главной «изюминкой» сюжета стали близняшки Рут и Ракел в исполнении бразильской суперзвезды Глории Пирес.

Харизматичная артистка переняла свой талант к перевоплощению от отца, который тоже снимался в мыльных операх. Пирес появилась в телехитах 90-х «Нежный яд», «Жестокий ангел» и «Роковое наследство» — все эти новеллы были приняты на ура на всем постсоветском пространстве.

Яркой была не только карьера Глории, но и ее личная жизнь. В первом браке от актера Фабио Жуниора она родила дочь Клео. Во втором союзе Пирес стала матерью еще двух девочек и одного мальчика. Все дочери решили идти по стопам матери и тоже стали актрисами. Самой яркой из них можно назвать старшую Клео, которая предпочитает эпатажные образы и выставляет провокационные снимки.

Глория спокойно относится к поведению дочери и уважает ее право на самовыражение. Однако пользователи Сети в шоке от внешности Клео. Девушка в свои молодые годы уже увлекается пластикой, но выглядит чуть ли не старше матери. Кроме того, Клео перестаралась со спортом, из-за чего ее фигура стала мужеподобной.