«Жертва пластики»: зрители не узнают перекроенную любимицу из «Дома-2»

Тата Блюменкранц выполнила на «Доме-2» программу максимум. Яркая участница вышла замуж, родила ребенка и развелась. Но удивила зрителей не своей бурной личной жизнью.

С самого начала Тата полюбилась поклонникам благодаря необычной восточной внешности. Вот только она себя красоткой не считала. Знаменитость все чаще обращалась за услугами косметологов. Уколы красоты стали для нее обычным делом.

Меняя себя, Блюменкранц не сумела вовремя остановиться. Ее губы становились все более пухлыми, скулы — острыми, а лицо — вытянутым. Вдобавок к этому изменились нос, подбородок и даже цвет глаз девушки. К тому же Тата превратилась из блондинки в брюнетку.

Поклонники не в восторге от таких перемен и считают, что Блюменкранц похожа на мумию, а не на живого человека.