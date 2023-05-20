Жертва пластики: при взгляде на бывшую Антонио Бандераса оторопь берет

Голливудские звезды являются частыми клиентами косметологов и пластических хирургов. Регулярно посещая такие процедуры, знаменитости постепенно привыкают к своей изменившейся внешности и требуют еще больших перемен.

Это произошло и с Мелани Гриффит. В середине 90-х она блистала на красных ковровых дорожках под руку с Антонио Бандерасом. Супруги дополняли друг друга и смотрелись гармонично. Однако красивая пара все же рассталась. И с тех пор внешность актрисы меняется почти каждый год.

Она и раньше ложилась под нож хирурга, но в те времена результаты операций были малозаметны. С возрастом знаменитость стала чаще экспериментировать со своей внешностью и в итоге превратилась в жертву пластики. Сегодня от красоты Мелани не осталось ни следа. У нее неестественная мимика, а против морщин и заломов теперь не помогают даже уколы филлеров. Поэтому артистка старается скрыть недостатки с помощью длинной и немного растрепанной челки.