Жертва пластики: при взгляде на 53-летнюю невесту миллиардера любому станет не по себе

Долгие годы Джефф Безос выбивался из образа типичного миллиардера. Он состоял в браке со своей первой женой более 20 лет, и многие считали эту пару примером для подражания. Но несколько лет назад общественность потрясла новость о разводе. А вскоре бизнесмен вышел в свет со своей новой избранницей.

Счастливицей оказалась журналистка Лорен Санчес. Жгучая брюнетка сразу же прославилась и стала желанной гостьей на светских мероприятиях. Впрочем, пользователи раскритиковали эффектную пассию предпринимателя. И больше всего людям не понравилась ее искусственная красота.

Женщина переусердствовала с инъекциями ботокса и филлеров, из-за чего ее лицо утратило живую мимику, а губы стали неестественно большими. Такая внешность скорее отпугивает, чем привлекает. Поэтому почитатели Джеффа Безоса не жалуют его новую возлюбленную. Хотя сам миллиардер очень нежно относится к Лорен и, похоже, вполне счастлив рядом с ней.